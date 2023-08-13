Происшествия 13 августа 2023, 22:03 Пять квартир и 16 машин пострадали в результате взрыва в Белгороде Губернатор Гладков: в результате ЧП в Белгороде пострадали 5 квартир и 16 машин Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Специалисты практически закончили демонтаж обломков и поврежденных плиток фасада на многоквартирном доме в Белгороде, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате ЧП повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.

Глава Белгородской области уточнил, что специалисты завершили поквартирный обход.

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«Завтра оформим заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и приступим к восстановительным работам», — написал Гладков.

Днем 13 августа на улице Есенина в Белгороде прогремел взрыв. Очевидцы опубликовали фотографии с места — на снимках была поврежденная многоэтажка и припаркованные возле нее автомобили. Жительница города рассказала «360», что в здание «что-то влетело», однако что именно это было — неизвестно. Люди предположили, что это мог быть дрон.

На место происшествие прибыл губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что здание получило повреждения — обрушилась фасадная плитка с седьмого по 13-й этажи. По предварительной информации, причиной взрыва стала атака беспилотника, добавил глава региона.