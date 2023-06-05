05 июня 2023, 18:42
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Амурской области
Пять вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов на станции Сковородино Забайкальской железной дороги в Амурской области. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Сковородинскую транспортную прокуратуру.
В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологии нет. В настоящее время на данном участке железнодорожного пути ведутся восстановительные работы.
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Отмечается, что сход вагонов с рельсов не повлиял на движение пассажирских поездов.
Поезда
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