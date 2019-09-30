Пять граждан Узбекистана пострадали в аварии в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла 27 сентября на трассе М-5 «Урал». В результате столкновения травмы получили 30-летний водитель иномарки, а также четыре его пассажира. Все пострадавшие оказались гражданами Узбекистана. Их доставили в Нижнеломовскую районную больницу. Отмечается, что их состояние стабилизировалось.