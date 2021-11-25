Пять горняков попали в больницу в тяжелом состоянии после ЧП в шахте «Листвяжная»

Число пострадавших горняков, которые находятся в тяжелом состоянии после задымления в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, выросло до пяти человек. Еще 36 рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее было известно о том, что в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших. Всем госпитализированным оказывается необходимая помощь, сообщил источник «Интерфакса».

«Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные 36 в состоянии средней тяжести», — сказал он.

Задымление в шахте произошло сегодня в 08:30 (04:30 по московскому времени). Под землей в момент ЧП находились более 280 горняков. В Ростехнадзоре заявили, что получили сигнал о взрыве на шахте, но официального подтверждения этой информации не было. В причинах и обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства уже выехали на место происшествия.