Пять домов сгорели в Мордовии из-за пала сухой травы

Сухую траву подожгли в селе Малышево. Огонь разгорелся и перекинулся на жилые дома и постройки. К 21:30 по московскому времени пожар локализовали.

Без жилья остались восемь человек, постоянно проживавших в трех сгоревших домах.

На пожаре работают 75 человек и 11 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1240 квадратных метров, уточнили в МЧС агентству РИА «Новости».

Ранее на этой неделе в мордовском селе Ромоданово пал сухой травы перешел на 10 хозяйственных построек. Никто не пострадал, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

28 марта в Ростове-на-Дону загорелся камыш около стадиона «Ростов Арена». Для тушения масштабного пожара привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Площадь возгорания составила 10 гектаров.