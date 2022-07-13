Пять детей пропали без вести с начала года в Нижегородской области

В Нижегородской области с начала года пять детей считаются без вести пропавшими. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное МВД.

Всего за первое полугодие в полицию жители Нижегородской области обращались 444 раза в связи с исчезновением несовершеннолетних. По горячим следам были найдены 408 из них. Из объявленных в федеральный розыск 36 детей удалось найти 31. Остальные считаются пропавшими без вести.