Пять детей пострадали в автомобильной аварии

По информации ИА Nation News, две легковые машины Corolla и Prius японской марки Toyota столкнулись на дороге в Благовещенске. Второй автомобиль отлетел и задел иномарку Mazda Demio.

Три ребенка из машины Corolla и два из Prius травмированы. Известно, что одним из пострадавших является младенец 2019 года рождения.

В настоящее время проходит административное расследование по факту ДТП.