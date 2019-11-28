Пять детей пострадали в автомобильной аварии
Пять несовершеннолетних получили травмы в ДТП в Благовещенске, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по Амурской области.
По информации ИА Nation News, две легковые машины Corolla и Prius японской марки Toyota столкнулись на дороге в Благовещенске. Второй автомобиль отлетел и задел иномарку Mazda Demio.
Три ребенка из машины Corolla и два из Prius травмированы. Известно, что одним из пострадавших является младенец 2019 года рождения.
В настоящее время проходит административное расследование по факту ДТП.