Пять детей пострадали при взрыве газа в Вологодской области

В Вологодской области в среду в неиспользуемом дачном участке взорвался газовый баллон. В результате пострадали пять детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел на территории СНТ Урожайный в городе Соколе. По предварительным данным, причиной стала детская шалость, уточнило РИА ФАН. За взрывом последовал пожар. Его спасатели ликвидировали на площади 28 квадратных метров.

По словам представителя ведомства, пострадали дети 2005–2008 годов рождения. Их всех отвезли в больницу. Один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В середине апреля в селе Маргуша под Нижним Новгородом обрушился многоэтажный жилой дом после взрыва газа. В результате погиб один младенец. Еще пять человек пострадали, в том числе два ребенка. Двух сотрудников газовой службы, которые выполняли там работы в день взрыва, задержали. В доме проживал 31 человек. Больше всего от взрыва и пожара пострадал второй подъезд.