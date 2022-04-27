Взрыв гранаты в парке Владимирской области ранил пять человек

Житель Александрова Владимирской области бросил гранату в парке «Сосенки». Из-за взрыва пять человек получили травмы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на администрацию Александровского района.

Ситуация произошла в тот момент, когда на территории парка проводили благоустройство. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. На данный момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Полицейские задержали злоумышленника. Сотрудники органов возбудили уголовное дело, передало ИА НСН.