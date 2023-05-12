12 мая 2023, 00:31
Пять человек заподозрили в браконьерстве в Ростовской области
В Ростовской области задержали пятерых человек, которых заподозрили в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ФСБ.
Мужчин поймали в районе села Петрушино на береговой полосе. У них изъяли свыше четырех тысяч особей рыбы, 50 сетей, лодку и трактор. Нанесенный ущерб составил порядка шести миллионов рублей. Подозреваемые могут провести за решеткой до девяти лет. Также им грозят миллионные штрафы.
Задержания
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