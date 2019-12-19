19 декабря 2019, 22:44
Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в ДТП на Алтае
ДТП произошло в Алейском районе Алтайского края. Служебный полицейский автомобиль ВАЗ-21074 столкнулся с Toyota Corolla Fielder, сообщило РИА ФАН.
Авария произошла на 146-м километре трассы А-322. В результате погибли пять человек. В том числе четверо полицейских.
Еще одна сотрудница была доставлена в больницу. Ей сделали операцию. О ее состоянии на данный момент ничего не известно. Женщина находится в реанимации. Также не известна причина аварии. Во всех обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следствию.