Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в ДТП на Алтае

Авария произошла на 146-м километре трассы А-322. В результате погибли пять человек. В том числе четверо полицейских.

Еще одна сотрудница была доставлена в больницу. Ей сделали операцию. О ее состоянии на данный момент ничего не известно. Женщина находится в реанимации. Также не известна причина аварии. Во всех обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следствию.