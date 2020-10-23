Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Марий Эл

В Марий Эл машина скорой помощи попала в аварию. Водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги. Пять человек пострадали.

ДТП произошло утром 23 октября в Горномарийском районе, уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МВД .

Скорая ехала по автодороге Йошкар-Ола — Коротни, когда ее занесло. По имеющимся данным, на 96 километре трассы машина слетела на обочину.

«Водитель автомашины скорой помощи, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги», — пояснили в ведомстве.

В ДТП, как предварительно установлено, пострадали пяти человек. Среди них — два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель.

Как пояснило РИА «Новости», скорая везла психически больного пациента в больницу. В аварию ее экипаж вместе с участковыми попал в аварию.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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