11 мая 2023, 12:48
Пять человек утонули в пруду в результате аварии в Красноярском крае
Легковой автомобиль утонул в пруду в Шушенском районе Красноярского края. В машине находились пять человек, все они погибли, сообщило Ura.ru со ссылкой на министерство внутренних дел по региону.
По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили иномарку в водоеме в ходе проверки, на месте аварии на асфальте были заметны следы заноса автомобиля.
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Отмечается, что в результате аварии погибли три женщины и двое мужчин, их личности устанавливаются.
ДТП
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