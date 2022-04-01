Пять человек устроили перестрелку на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестные устроили стрельбу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Один человек попал в больницу.

Участниками перестрелки на 2-й Владимирской улице стали пять человек. Конфликт, по предварительным данным, произошел на бытовой почве.

«Один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего увезли на скорой. Остальные скрылись. Их личности устанавливает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.