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    01 апреля 2022, 01:03

    Пять человек устроили перестрелку на востоке Москвы

    МВД Москвы: на востоке столице пять человек устроили перестрелку

    Александра Ломейко

    На востоке Москвы неизвестные устроили стрельбу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Один человек попал в больницу.

    Участниками перестрелки на 2-й Владимирской улице стали пять человек. Конфликт, по предварительным данным, произошел на бытовой почве.

    «Один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия», — отметили в ведомстве.

    Пострадавшего увезли на скорой. Остальные скрылись. Их личности устанавливает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.