Происшествия 10 февраля 2023, 15:32 Пять человек упали в шахту лифта в логистическом центре аэропорта Внуково, один погиб СК: 1 человек погиб при падении в шахту лифта в логистическом центре в Новой Москве

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Люди упали в шахту лифта в здании логистического центра в Новой Москве сегодня, 10 февраля. Один человек погиб, сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК. Остальным пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По данным источника «360», все случилось в логистическом центре аэропорта Внуково в деревне Шарапово (поселение Марушкинское). Все пострадавшие и жертва — строители.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту происшествия. Следователи и криминалисты раотают на месте, проводится комплекс следственных действий. Устанавливается полная картина случившегося. Представители СК опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Рабочие упали в высоты семь метров, уточнил источник канала. По предварительным данным, пострадали четверо. Им оказывают первую помощь — на место приехали несколько карет скорой.

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