28 декабря 2021, 03:59
Пять человек удалось спасти из горящего дома в Калининграде
Пожар произошел в Калининграде на улице Павлика Морозова. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В городе загорелось четырехэтажное довоенное жилое здание. Есть информация о том, что несколько человек пострадали. Пятерых спасатели смогли вытащить из огня.
«Реагирование сил и средств МЧС по Калининградской области было своевременным», — рассказали в ведомстве.
Тушением пожара занимались 23 человека. Кроме того, на место происшествия направили пять единиц техники.