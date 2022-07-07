07 июля 2022, 11:59
Пять человек травмировались в аварии с рейсовым автобусом в Ленинградской районе
Серьезное ДТП произошло в станице Ленинградской Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Ситуация произошла вечером 5 июля на пересечении улиц Тихая и Кооперации. Заказной автобус Hyundai Aero Space столкнулся с ВАЗ 21102. В результате четыре пассажира отечественного автомобиля, а также его водительница получили травмы. Среди пострадавших трое детей. Женщину доставили в медицинское учреждение.