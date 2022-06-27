Пять человек травмировались из-за взрыва газа в Бирмингеме

Взрыв произошел в британском городе Бирмингем. В результате пять человек получили травмы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональную пожарную службу.

По версии спасателей, там произошел взрыв газа. Дом разрушился. Три близлежащих троллейбуса также повредились.

«Один мужчина был спасен до прибытия пожарной службы и был передан службе скорой помощи Западного Мидленда, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни», — сообщили представители спасательной службы.

Врачи помогли четырем пострадавшим. Сотрудники органов планируют провести проверку.