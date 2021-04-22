Пять человек стали жертвами крупного ДТП в Индии

Авария со смертельным исходом с участием трех транспортных средств случилась на территории Индии. Об этом рассказал Hindustan Times.

Два из них остановились на железнодорожных путях. Через какое-то время в них врезался пассажирский поезд. Результатом крупной аварии стала гибель пятерых человек.

Ранее сообщалось, что также пятеро стали жертвами столкновения двух легковых машин в Красновишерском районе Пермского края, напомнила «Свободная пресса».