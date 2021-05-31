Пять человек стали жертвами ДТП на Алтае

В Алтайском крае случилось ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, авария произошла около села Мартыново. На автодороге К-05 Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью столкнулись Nissan и Subaru. «По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, один пострадал. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи», — цитирует сообщение ведомства RT.