Эксклюзив 04 января 2024, 12:57 Пять человек спасли на пожаре в Москве МЧС: в Москве спасли 5 человек на пожаре в Таганском районе

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Сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В многоквартирном доме на балконе квартиры второго этажа вспыхнули мебель и личные вещи. Открытое горение ликвидировали в 10:46, а в 11:10 огонь полностью потушили.

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Источник «360» в экстренных службах уточнил, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

На юго-востоке Москве 4 января загорелась трансформаторная электроподстанция. Из-за ЧП без электричества, тепла и горячей воды остались жители районов Отрадное, Бибирево, Южное и Северное Медведково. Прибывшие на место специалисты начали переключение абонентов на резервные схемы энергоснабжения.

Власти Бибирево и Южного Медведково организовали для жителей подвоз питьевой воды, эвакуация не потребовалась. Ранее «360» показал кадры ЧП на видео.