Происшествия 02 февраля 2023, 07:29 Пять человек сгорели в строительных бытовках в Севастополе ТАСС: пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе РИА «Новости»

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В строительных бытовках на территории Севастополя случился пожар. Погибли пять человек, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в бытовках, где жили рабочие со строительства трассы «Таврида». На месте пожара нашли тела пяти человек.

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«Обнаружены тела пяти погибших», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Строительный модуль загорелся в районе улицы Нефтяная в Балаклавском муниципальном округе, очевидцы в 02:19 вызвали спасателей. Главное управление МЧС России по Севастополю рассказало, что для тушения использовали два лафетных ствола и еще столько же стволов «Б». Огонь локализовали в 03:26 на площади 200 квадратных метров.

Причину происшествия экстренные службы не назвали. Telegram-канал «112» рассказал, что двухэтажные бытовки стояли в поселке Сахарная Головка. Строители спали, когда разгорелся огонь.