Происшествия 15 сентября 2023, 09:50 Пять человек серьезно пострадали в ДТП в центре Москвы Пятеро пострадали из-за пьяного водителя в ДТП на 1-й Тверской-Ямской в Москве РИА «Новости»

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В ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы пострадали пять человек. Состояние одной женщины медики оценили как тяжелое, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, пьяный и не имевший прав управлять машиной водитель Mercedes Benz не справился с управлением, врезался в мачту освещения, а затем — в такси Skoda Octavia, где находились три пассажира. В результате пять человек получили травмы.

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Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии. Специалисты подтвердили, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы проконтролирует, чтобы против 21-летнего водителя Mercedes возбудили уголовное дело.

По информации источника «360», одна из пострадавших, находившаяся в салоне Skoda, получила ушиб мягких тканей. Ее направили в Боткинскую больницу.

Ранее на 84-м километре МКАД автомобиль перевернулся во время ДТП на крышу. Водитель получил травмы.