Пять человек пострадали в тройном ДТП в Забайкалье

Три машины столкнулись в Забайкальском крае. Пять человек получили травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

На трассе Агинское — Нижний Цасучей автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя машинами. В результате пострадали водитель и четыре пассажира одной из них.

Кроме того, еще один водитель без прав на трассе Могойтуй - Сретенск - Олочи не справился с управлением и улетел в кювет. Его пассажир попал в больницу.

Всего за последний сутки в регионе произошло 23 ДТП.