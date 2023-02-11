Происшествия 11 февраля 2023, 13:42 Пять человек пострадали в результате столкновения самолета и автобуса в аэропорту Лос-Анджелеса Самолет врезался в пассажирский автобус в международном аэропорту Лос-Анджелеса Twitter

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В аэропорту Лос-Анджелеса самолет протаранил пассажирский автобус. В результате инцидента пострадали люди. Об этом сообщила администрация аэропорта в своем Twitter-аккаунте.

«Самолет, буксировавшийся вечером от ворот к стоянке, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек получили ранения», — отметили в публикации.

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Воздушная гавань не указала причины произошедшего, но поблагодарила экстренные службы за быстрое реагирование и оказание помощи пострадавшим пассажирам.

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Ранее стало известно о гибели сотрудника аэропорта Шереметьево. Машинист не справился с управлением телескопического трапа и протаранил самолет «Аэрофлота» Boeing 737.

Воздушное судно получило лишь царапину на фюзеляже, а машинист скончался. Его в бессознательном состоянии нашли на рабочем месте. Врачи диагностировали у мужчины интоксикацию наркотическим веществом.