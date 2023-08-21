Эксклюзив 21 августа 2023, 16:57 Пять человек пострадали в результате ДТП с полицейской машиной в Подмосковье МВД Подмосковья: в Богородском округе иномарка врезалась в полицейскую машину

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Водитель иномарки в Подмосковье вылетел на полосу встречного движения и врезался в полицейскую машину, рассказали «360» в пресс-службе МВД Московской области. Там уточнили, что после столкновения предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В полиции сообщили, что авария случилась в 03:15 на дороге возле деревни Щемилово Богородского городского округа.

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«По предварительной информации, житель Москвы 1988 года рождения, управляя легковой машиной, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным транспортом полиции. После аварии предполагаемый виновник, бросив свой автомобиль, скрылся», — отметили в пресс-службе.

В результате ДТП трое полицейских и два пассажира, которые находились в служебной машине, получили травмы. Одного из стражей правопорядка и двух пассажиров госпитализировали.

«В дальнейшем предполагаемый правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в МВД Подмосковья.

По данным Telegram-канала "112", в полицейских врезался водитель Audi A6. В больницы доставили пятерых пострадавших.