Пять человек пострадали в массовом ДТП в Самарской области

Четыре машины столкнулись на трассе М5 «Урал». Пять человек попали в больницу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель Renault Duster выехал на встречную полосу для обгона, где врезался в грузовик JAC. В результате столкновения Toyota Camry и Mitsubishi также оказались участниками ДТП.

Водитель и четверо пассажиров из первого автомобиля попали в больницу. Сотрудники ГИБДД просят объезжать место аварии, так как движение там затруднено.