Происшествия 07 марта 2024, 15:33 Пять человек пострадали в массовой аварии на Ставрополье

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В Ставропольском крае произошла авария с участием трех машин, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

ДТП произошло в Кочубеевском округе. Водитель Lada с четырьмя пассажирами выехал на обочину и на скорости врезался в стоявшую там из-за поломки фуру. От удара легковушку отбросило обратно на проезжую часть под колеса другого грузовика. В результате аварии все пятеро сидевших в Lada пострадали, их госпитализировали.

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