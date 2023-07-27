Происшествия 27 июля 2023, 16:28 Пять человек пострадали в ДТП во Владимирской области

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ДТП произошло в Кольчгинском районе на трассе Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики 26 июля. В результате пять человек получили серьезные травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владимирской области.

Водитель Renault Logan выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другой аналогичной машиной.

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В результате травмы получил первый водитель, а также четыре пассажира второй машины. В больницу доставили водителя, который выехал на встречную полосу, а также 55-летнюю пассажирку. Еще одной 34-летней женщине и ее детям возраста 7 и 13 лет назначили амбулаторное лечение.