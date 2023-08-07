Происшествия 07 августа 2023, 16:27 Пять человек пострадали в ДТП во Владимирской обласи

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Во Владимирской области в Киржачском произошло ДТП с участием иномарки и отечественного авто. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Lada, за рулем которой сидел 19-летний молодой человек, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Ford Focus. В итоге иномарка врезалась в отечественную машину. Оба водителя и три пассажира Lada, среди которых двое несовершеннолетних, пострадали. По факту ДТП начали проверку.

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