Пять человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Уточняется, что около 08:00 Nissan, за рулем которого находился 58-летний мужчина, столкнулся со стоящим Mitsubishi Pajero. В результате аварии пострадали водитель первой машины, три пассажира и 70-летний водитель второй иномарки. С травмами их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекция призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.