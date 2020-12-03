03 декабря 2020, 09:20
Пять человек пострадали в ДТП в Удмуртии
Во вторник, 1 декабря, на дороге Дебесы — Кез — Полом в Кезском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, информирует IZHLIFE.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Удмуртии.
Уточняется, что около 08:00 Nissan, за рулем которого находился 58-летний мужчина, столкнулся со стоящим Mitsubishi Pajero. В результате аварии пострадали водитель первой машины, три пассажира и 70-летний водитель второй иномарки. С травмами их доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекция призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.