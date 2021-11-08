08 ноября 2021, 16:29
Пять человек пострадали в ДТП в Самаре
Два легковых автомобиля столкнулись в Самаре, пострадали пять человек
Серьезное ДТП произошло на улице Ново-Садовой в Самаре 8 ноября. Пострадали пять человек, сообщил «Царьград».
Столкнулись автомобили Renault Logan с 36-летней женщиной за рулем (сообщается, что это была машина такси) и Kia Optima под управлением 19-летнего молодого человека.
После аварии Kia Optima отлетела в трансформаторную будку.
Водителя Renault Logan доставили в реанимацию. Кроме нее пострадала 16-летняя пассажирка из той же машины, а также водитель и двое пассажиров Kia Optima.