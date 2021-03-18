Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области случилось ДТП с участием ВАЗ и Opel Astra, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла накануне на дороге Новошахтинск-Гуково. Водитель отечественного авто не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. Травмы получили виновник ДТП, три его пассажира, а также мужчина, который сидел за рулем Opel Astra. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.