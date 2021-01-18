18 января 2021, 17:34
Пять человек пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарок Volkswagen и Hyundai, в результате которого пять человек получили травмы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, авария произошла на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича. После столкновения Volkswagen вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пять человек пострадали. Двое попали в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.