Пять человек пострадали в ДТП в Петербурге

По данным издания, авария произошла на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича. После столкновения Volkswagen вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пять человек пострадали. Двое попали в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.