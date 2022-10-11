Пять человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде | 360°

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Пять человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

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Две легковые машины столкнулись в Нижнем Новгороде. Пять человек получили травмы, сообщило издание NewsNN со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Водитель Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в Skoda. Виновник аварии и еще четыре человека попали в больницу. Одного из них отпустили после осмотра.

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