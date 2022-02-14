Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Пять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград».

Авария случилась на восточном подъезде к Нижнему Новгороду: водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с Audi, которая двигалась по главной дороге. В Renault пострадали водитель, 19-летняя беременная девушка и семилетний мальчик. Всех доставили в больницу и отпустили на амбулаторное лечение. Также мелкие ссадины и ушибы получили водитель и пассажир второй машины, им медики оказали помощь на месте происшествия.