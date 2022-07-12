12 июля 2022, 17:19
Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области при столкновении двух легковых машин пять человек пострадали, в том числе один ребенок. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Авария произошла в поселке Сокольское на улице Садовой. LADA Largus под управлением 43-летнего водителя при выезде со второстепенной дороги не пропустил ВАЗ-2112 и допустил столкновение.
В результате водитель LADA Largus и его 37-летняя пассажирка получили ссадины и ушибы. У трех человек, которые были во второй машине, медики также зафиксировали травмы.