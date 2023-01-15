Происшествия 15 января 2023, 03:54 Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Мурманской области МЧС: в ДТП в Мурманской области столкнулись три машины, пострадали пять человек Пресс-служба МЧС

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Пять человек пострадали в результате ДТП в Мурманской области. Как сообщило в Telegram-канале региональное управление МЧС, на трассе столкнулись три машины.

Авария произошла на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» 14 января около 18:00 по московскому времени.

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«В результате столкновения трех легковых автомобилей пять человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

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Спасатели приняли участие в обеспечении безопасности на месте аварии и ликвидации последствий ДТП.

Ранее тем же днем произошло массовое ДТП в Якутии. Из-за тумана и несоблюдения необходимой дистанции столкнулись 10 автомобилей. Медицинская помощь понадобилась одному водителю.