Пять человек пострадали в ДТП с грузовиками под Ульяновском
Два грузовых автомобиля «Камаз» и «Луидор» столкнулись в Ульяновской области. В ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Авария произошла 5 декабря, в 09:25 по местному времени (08:25 по Москве), на улице 50-летия ВЛКСМ в рабочем поселке Чердаклы Чердаклинского района. На трассе столкнулись два грузовика, после удара «Луидор» наехал на пешехода.
В аварии травмы получили пешеход и четыре пассажира большегруза. Пострадавших отвезли в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.