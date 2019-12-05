Пять человек пострадали в ДТП с грузовиками под Ульяновском

Авария произошла 5 декабря, в 09:25 по местному времени (08:25 по Москве), на улице 50-летия ВЛКСМ в рабочем поселке Чердаклы Чердаклинского района. На трассе столкнулись два грузовика, после удара «Луидор» наехал на пешехода.

В аварии травмы получили пешеход и четыре пассажира большегруза. Пострадавших отвезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.