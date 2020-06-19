Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Авария произошла на 330-м километре трассы М4 «Дон» 19 июня, в 14:43. Автобус Iveco ехал по маршруту Ефремов — Новомосковск, в салоне сидели шесть пассажиров.

Пострадали пять человек. Троим пассажирам медики оказали помощь на месте, двоих доставили в больницу. Информация о состоянии госпитализированных уточняется.

Автобус врезался в фуру Renault, рассказала старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратурой Тульской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО „Автоколонна № 1135“», — говорится в сообщении прокуратуры.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии. Движение на дороге не затруднено, сообщил ТАСС со ссылкой на УМВД Тульской области.

Это уже второе ДТП в Тульской области с участием автобуса за последние три дня. Автобус столкнулся с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле 17 июня. Тогда пострадали девять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.