Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей произошла накануне на трассе в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

На дороге Темрюк - Фантоловская водитель «ГАЗ» не справился с управлением и врезался в автомобиль марки Skoda. От сильного удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим. Правоохранители устанавливают точные причины случившегося.