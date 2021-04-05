Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске

В Хабаровске случилось ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадало несколько человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный следком.

RT рассказал, что авария произошла накануне в Краснофлотском районе. Следствие предполагает, что во время движения водитель потерял сознание и автобус выехал за пределы проезжей части. В результате водитель и четыре пассажира получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.