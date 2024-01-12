12 января 2024, 16:26
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой в Башкирии
На Бирском тракте накануне столкнулись рейсовый автобус и легковушка Volkswagen, пять человек пострадали. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГИБДД республики.
По предварительной информации, 46-летняя автоледи за рулем иномарки пошла на обгон по полосе встречного движения. Там она столкнулась с автобусом. В результате в аварии пострадала сама женщина-водитель и четверо пассажиров из второго транспортного средства. Проводится проверка.
ДТП
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