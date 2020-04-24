    24 апреля 2020, 11:12

    Пять человек пострадали в ДТП под Кемерово

    Анастасия Кременчугская

    Вахтовый автобус и грузовой самосвал столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области. Обошлось без жертв. Пять человек пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Авария произошла ночью 24 апреля. Инцидент случился на технологической дороге одного из предприятий. В автобусе находились 23 человека. Четверо из них и водитель получили травмы. Всех их госпитализировали.

    По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автобуса. Он двигался на небезопасной дистанции от ехавшего впереди грузовика.