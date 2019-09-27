Пять человек пострадали в ДТП под Калугой

ДТП с участием двух легковых автомобилей и одного рейсового автобуса произошло утром 27 сентября на 282-м километре трассы М-3 «Украина» в Думиничском районе Калужской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai Creta двигался в сторону Брянска и врезался в дорожное ограждение. После этого он потерял управление и столкнулся с автобусом ЛиАЗ и Renault Master. В автобусе на момент аварии находились 16 человек.

В результате пострадали пять человек, в том числе водитель и четыре пассажиров Hyundai. Среди пострадавших пассажиров оказались двое детей в возрасте двух и пяти лет, сообщило ИА Nation News.