Пять человек пострадали в ДТП на Сахалине

Лобовое ДТП с участием Маzda Axela и Тоyota Land Cruiser 200 произошло накануне на трассе Холмск — Южно-Сахалинск. Пять человек попали в больницу. Об этом написало ИА Nation News.

Как пояснили в сахалинском ГУ МЧС, виновником аварии мог стать водитель Маzda Axela, который вылетел на встречную полосу и протаранил внедорожник Тоyota Land Cruiser 200.

Троих взрослых и двоих детей доставили в Холмскую районную больницу. Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.