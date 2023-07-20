Происшествия 20 июля 2023, 15:32 Пять человек пострадали в ДТП на Кубани

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ДТП, в котором пострадали пять человек, произошло 19 июля в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, водитель Volkswagen Golf не уступил дорогу Volkswagen Polo при повороте налево на трассе Некрасовская — Братский.

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В аварии пострадали четверо взрослых и девятилетняя девочка, которая находилась в автомобиле Volkswagen Polo.