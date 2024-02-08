Важное 08 февраля 2024, 15:38 Руки и ноги оторвало жителю Ржевки из-за атаки ВСУ Гладков: пятеро жителей Ржевки в Белгородской области пострадали при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пять человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией верхних и нижних конечностей забрали в Шебекинскую центральную районную больницу.

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«Еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей», — написал Гладков.

Раненых доставят в городскую больницу № 2 в Белгороде. Осколки снарядов нанесли урон двум частным жилым домовладениям. Из-за атаки выбило стекла, посекло фасады, кровли, заборы и один легковой автомобиль.

На место случившегося прибыли аварийные бригады и оперативные службы. Информация о разрушениях уточняется.

Днем 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности. Людей призвали спрятаться в укрытиях. Тем, кто остался дома, рекомендовали не подходить к окнам.