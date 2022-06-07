07 июня 2022, 13:25
Пять человек пострадали в аварии в Ставропольском крае
ДТП с участием автомобиля Lada произошло в Туркменском округе Ставропольского края. В результате случившегося пострадали пять человек. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
Как сообщили правоохранители, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не успев сманеврировать, врезался в корову. Машина вылетела с трассы и перевернулась.
«В больницу доставили 30-летнего водителя, его 27-летнюю жену. Также пострадали трое детей — семилетний мальчик, шестилетняя и полуторагодовалая девочки», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас устанавливаются точные детали происшествия.