Пять человек пострадали в аварии в Ставропольском крае

ДТП с участием автомобиля Lada произошло в Туркменском округе Ставропольского края. В результате случившегося пострадали пять человек. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Как сообщили правоохранители, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не успев сманеврировать, врезался в корову. Машина вылетела с трассы и перевернулась.

«В больницу доставили 30-летнего водителя, его 27-летнюю жену. Также пострадали трое детей — семилетний мальчик, шестилетняя и полуторагодовалая девочки», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливаются точные детали происшествия.