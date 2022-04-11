Пять человек пострадали в аварии в Нижегородской области

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне на седьмом километре обхода города Кстово в Нижегородской области. В результате случившегося пострадали три ребенка и двое взрослых. Об этом сообщил «Царьград».

Как уточнили в УГИБДД по региону, водитель автомобиля Fiat пошел на обгон и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

У мужчины 32 лет диагностировали перелом плеча, у 30-летней женщины — перелом бедра и предплечья. У ребенка девяти лет — сочетанную травму. Пятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму, а двухлетний — тупую травму живота.